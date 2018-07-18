США можуть ввести мита на імпорт урану з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Адміністрація президента Дональда Трампа планує провести розслідування для встановлення фактів прямої шкоди, якої завдають поставки зарубіжного урану національній безпеці США. Як повідомило агенство Bloomberg, підсумком розслідування може стати введення мит на імпорт урану в Сполучені Штати, інформує УНН.
За даними агентства, американська адміністрація сповнена рішучості застосовувати протекціоністські заходи у зв’язку зі зарубіжними поставками урану до США, щоб захистити таких національних виробників, як Energy Fuels і Ur-Energy. У січні ці компанії подали скаргу в міністерство торгівлі з проханням розібратися в цьому питанні за фактом порушення 232-ї статті закону про розширення торгівлі від 1962 року. Ця норма дозволяє президенту встановлювати торговельні бар’єри з іноземними державами, якщо це виправдано “інтересами національної безпеки”.
Як пояснює Bloomberg, раніше адміністрація Трампа мотивувала саме цим законодавчим актом рішення про введення мит на імпорт сталевої і алюмінієвої продукції з Євросоюзу та інших країн.
Згідно зі статтею, Мінторг США відмовився прокоментувати дані агентства Bloomberg.
Слід зазначити, що в червні міністр торгівлі США Уілбур Росс, виступаючи на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату Конгресу, підтвердив, що адміністрація розглядає можливість застосування протекціоністських заходів у зв’язку зі зарубіжними поставками урану до Сполучених Штатів. Один зі членів комітету — республіканець, сенатор від штату Вайомінг Майкл Ензі — звернув увагу глави Мінторгу на те, що частка американського урану в паливі для цивільних ядерних реакторів у США становить у даний час лише 7%. Сенатор висловив тривогу занадто великою залежністю країни від поставок урану з таких держав, як Росія, Казахстан і Канада.
Нагадаємо, США вважають, що Китай збільшить закупівлі нафти в Ірану, навіть незважаючи на те, що Вашингтон погрожує санкціями державам, які не відмовляться від такого імпорту.