The Wall Street Journal: США очікують, що Китай збільшить закупівлі іранської нафти

За даними її джерел, деякі члени адміністрації США вважають, що Китай скористається тим, що багато країн відмовляються від закупівлі у Тегерана нафти, побоюючись заходів санкцій, і лише збільшить імпорт іранського чорного золота. Така ситуація може зблизити Іран і КНР у той час, коли відносини між Пекіном і Вашингтоном напружені через торгові суперечки, пише видання.

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Збільшення імпорту іранської нафти у Китай також може підірвати ефективність санкцій відносно Тегерана, які Вашингтон обіцяв відновити після свого виходу зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, відзначається в матеріалі газети. Це також вплине на ціни на нафту, які виросли після оголошення США про вихід з угоди.

Як повідомляє The Wall Street Journal, у світлі відновлення обмежень багато енергетичних компаній уже йдуть з Ірану, а великі міжнародні банки відмовляються здійснювати транзакції, які пов’язані з нафтовими угодами, що стосуються республіки. Однак Китай, який і так є одним із найбільших імпортерів іранської нафти, має намір збільшувати закупівлі, зазначає газета з посиланням на обізнаних осіб. За їхніми даними, Тегеран веде відповідні переговори зі Пекіном, який неодноразово виступав проти відновлення санкцій США.

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У Вашингтоні заявляли, що вони вживуть заходів проти китайських компаній, якщо ті порушать пов’язані з Іраном санкції. Як повідомили виданню джерела, КНР, щоб спробувати обійти обмежувальні заходи, швидше за все, буде проводити закупівлі через один зі своїх банків, який входить у структуру Китайської національної нафтогазової корпорації і практично не пов’язаний зі світовою фінансовою системою. Цей банк уже використовувався Китаєм при укладанні угод з підсанкційним Іраном раніше, стверджують джерела газети.

Нагадаємо, перша частина санкцій відносно Ірану буде відновлена ​​6 серпня, вона охопить автомобілебудівний сектор і торгівлю золотом. Решта обмежувальних заходів набудуть чинності 4 листопада і торкнуться енергетичної галузі країни. У Вашингтоні також заявляли, що націлені “до нуля” скоротити доходи Тегерана від продажу нафти.