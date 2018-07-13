Іран скоротив видобуток нафти на тлі санкцій США

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Іран в червні скоротив видобуток нафти на 22700 барелів на добу в порівнянні з червнем 2017 року. Про це йдеться в звіті ОПЕК за червень 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

За даними звіту, видобуток нафти в Ірані в травні склала 3,822 мільйона барелів на добу, і в червні цей показник скоротився до 3,799 мільйона.

Країни ОПЕК за вказаний період в цілому збільшили видобуток нафти на 173 тисяч барелів на добу - до 33,327 мільйона.

Найбільше нафти в червні видобувала Саудівська Аравія - 10,42 мільйона барелів на добу (зростання на 405 тисяч барелів у порівнянні з травнем). Далі іде Ірак - 4,533 мільйона барелів нафти в добу.

Нагадаємо, США не побажали вивести компанії ЄС з-під санкцій, які Вашингтон має намір ввести в відношенні Ірану. Про це повідомив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Як повідомляв УНН, Тегеран заблокує постачання нафти в Перській затоці через Ормузську протоку в разі, якщо Сполучені Штати відновлять прийняті до укладення ядерної угоди санкції і введуть заборону на продаж іранської нафти.

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