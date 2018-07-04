В Тегеране угрожают заблокировать поставки нефти в Персидском заливе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Тегеран заблокирует поставки нефти в Персидском заливе через Ормузский пролив в случае, если Соединенные Штаты возобновят принятые до заключения ядерной сделки санкции и введут запрет на продажу иранской нефти. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу YJС, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив”, — сказал Коусари. Он отметил, что 20% мировой нефти транспортируется из Персидского залива через Ормузский пролив и мир нуждается в этой нефти. Любые враждебные действия со стороны Штатов будут им дорого стоить, предупредил заместитель командующего военной ветви исполнительной власти ИРИ.
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Ранее о том, что целью американских санкций является оказание давления на иранский режим и “сокращение к нулю его доходов от продаж сырой нефти”, заявлял директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.
Заявления американского дипломата прозвучали в контексте ожидаемых санкций в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов. Как отметил Хук, ограничительные меры Вашингтон готовится ввести против Тегерана в ноябре. Ожидается, что они коснутся иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а также топливно-энергетического комплекса. Некоторые зарубежные компании, по словам Хука, уже сообщили о планах прекратить покупать иранскую нефть.
Как сообщал УНН, президент Ирана обсудит в Европе перспективы сохранения ядерной сделки.