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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92283 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113967 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134791 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141518 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178886 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155944 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В Тегеране угрожают заблокировать поставки нефти в Персидском заливе

В Тегеране угрожают заблокировать поставки нефти в Персидском заливе

Киев  •  УНН

 • 10727 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Тегеран заблокирует поставки нефти в Персидском заливе через Ормузский пролив в случае, если Соединенные Штаты возобновят принятые до заключения ядерной сделки санкции и введут запрет на продажу иранской нефти. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу YJС, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив”, — сказал Коусари. Он отметил, что 20% мировой нефти транспортируется из Персидского залива через Ормузский пролив и мир нуждается в этой нефти. Любые враждебные действия со стороны Штатов будут им дорого стоить, предупредил заместитель командующего военной ветви исполнительной власти ИРИ.

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Ранее о том, что целью американских санкций является оказание давления на иранский режим и “сокращение к нулю его доходов от продаж сырой нефти”, заявлял директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.

Заявления американского дипломата прозвучали в контексте ожидаемых санкций в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов. Как отметил Хук, ограничительные меры Вашингтон готовится ввести против Тегерана в ноябре. Ожидается, что они коснутся иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а также топливно-энергетического комплекса. Некоторые зарубежные компании, по словам Хука, уже сообщили о планах прекратить покупать иранскую нефть.

Как сообщал УНН, президент Ирана обсудит в Европе перспективы сохранения ядерной сделки.

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