Президент Ірану обговорить в Європі перспективи збереження ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент Ірану Хасан Роухані в понеділок розпочинає робочий візит до Європи, в рамках якого відвідає Швейцарію і Австрію. Як повідомило іранське телебачення, главу виконавчої влади ІРІ в ході поїздки супроводжуватиме представницька делегація в складі високопоставлених чиновників і великих бізнесменів. Це перше європейське турне президента ІРІ після виходу США з ядерної угоди, передає УНН.
Очікується, що головною темою переговорів стане реалізація Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), який був підписаний США, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією, Китаєм і Іраном. Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з цієї угоди, що обмежує ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування відповідних санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС. При цьому Трамп обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції.
За даними агентства ISNA, шестиденне турне відбудеться на офіційне запрошення президентів Швейцарії і Австрії. У Швейцарії, яка представляє в Ірані інтереси США і Саудівської Аравії, “президент планує зустрітися з іранцями, які проживають за кордоном, підписати договори про співпрацю в політичній, економічній та культурній сферах”. Після Берна Роухані попрямує до Відня. “У планах президента зустріч зі співвітчизниками, переговори з президентом і канцлером Австрії, а також підписання низки міжурядових угод”, — повідомляє агентство.
Як повідомляє УНН, в Ірані протест проти нестачі води призвів до сутичок з поліцією.