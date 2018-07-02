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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74078 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103069 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118511 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138708 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144227 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 182208 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143051 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Президент Ирана обсудит в Европе перспективы сохранения ядерной сделки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник начинает рабочий визит в Европу, в рамках которого посетит Швейцарию и Австрию. Как сообщило иранское телевидение, главу исполнительной власти ИРИ в ходе поездки будет сопровождать представительная делегация в составе высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Это первое европейское турне президента ИРИ после выхода США по ядерной сделки, передает УНН.

Ожидается, что главной темой переговоров станет реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из этой сделки, ограничивающей ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

По данным агентства ISNA, шестидневное турне состоится по официальному приглашению президентов Швейцарии и Австрии. В Швейцарии, которая представляет в Иране интересы США и Саудовской Аравии, “президент планирует встретиться с иранцами, проживающими за рубежом, подписать договоры о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах”. После Берна Роухани направится в Вену. “В планах президента встреча с соотечественниками, переговоры с президентом и канцлером Австрии, а также подписание ряда межправительственных соглашений”, — сообщает агентство.

Как сообщает, в Иране протест против нехватки воды привел к столкновениям с полицией.

Украинские Национальные Новости

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