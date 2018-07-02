Президент Ирана обсудит в Европе перспективы сохранения ядерной сделки

Ожидается, что главной темой переговоров станет реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из этой сделки, ограничивающей ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

По данным агентства ISNA, шестидневное турне состоится по официальному приглашению президентов Швейцарии и Австрии. В Швейцарии, которая представляет в Иране интересы США и Саудовской Аравии, “президент планирует встретиться с иранцами, проживающими за рубежом, подписать договоры о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах”. После Берна Роухани направится в Вену. “В планах президента встреча с соотечественниками, переговоры с президентом и канцлером Австрии, а также подписание ряда межправительственных соглашений”, — сообщает агентство.

Как сообщает, в Иране протест против нехватки воды привел к столкновениям с полицией.