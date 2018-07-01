В Ірані протест проти нестачі води призвів до сутичок з поліцією

Повідомляється, що заворушення продовжувались і вночі.



У мережі були розповсюджені відеоролики, де чутно постріли, але їх поствоірніть підтвердити неможливо.



На даний момент інформації про постраждалих немає.



Нагадаємо, у Ірані з початку року вибухнула низка протестів через брак питної води.

Як повідомляв УНН, на тлі падіння курсу іранського ріала у відношенні до американського долара в Тегерані почалися масові акції протесту. У неділю, 24 червня, свої магазини закрили торговці мобільними телефонами і електронікою. У найбільшому торговому центрі іранської столиці сотні людей вимагали від уряду вживання термінових заходів щодо зміцнення внутрішнього ринку.







مخاطبان رادیوفردا با ارسال ویدئوهایی از #خرمشهر از ادامه اعتراض‌ها به وضعیت #آب در این شهر، درگیری معترضان با ماموران نیروی انتظامی و شلیک گاز اشک‌اور خبر دادند. در این ویدئوها صدای شلیک گلوله هم شنیده می‌شود.

رادیوفردا نمی‌تواند به طور مستقل زمان و مکان این ویدئوها را تایید کند. pic.twitter.com/qLFkVuvfsh