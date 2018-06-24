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Коливання долара: Іран охопили протести

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КИЇВ. 24 червня. УНН. На тлі падіння курсу іранського ріала у відношенні до американського долара в Тегерані почалися масові акції протесту. У неділю, 24 червня, свої магазини закрили торговці мобільними телефонами і електронікою. У найбільшому торговому центрі іранської столиці сотні людей вимагали від уряду вживання термінових заходів щодо зміцнення внутрішнього ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Erem News.

Учасники акції протесту також вимагали відставки міністра зв'язку та економічної команди уряду і роботи по поліпшенню економічних умов та умов життя.

"Дайте спокій Сирії! Займіться власними проблемами!", - закликають учасники акції.

У неділю, на неофіційному ринку курс реала впав до рекордно низького рівня стосовно долара. Якщо в четвер долар можна було купити за 75.000 ріалів, то в неділю - за 87.000.

Як повідомляв УНН, у грудні минулого року Іран сколихнули масові акції протесту. Влада Ірану повідомила про арешт близько 200 протестувальників у Тегерані. 

Нагадаємо, що влада Ірану заблокувала доступ до популярних соцмереж. Користувачі заявили про неможливість користуватися Instagram і Telegram.

Citizens in Tehran start protest over economic collapsing. #IranProtests pic.twitter.com/5KJ4fbuOLh

— Kaveh Taheri

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