Колебания доллара: Иран охватили протесты

Участники акции протеста также требовали отставки министра связи и экономической команды правительства, а также работы по улучшению экономических условий и условий жизни.

"Оставьте в покое Сирию! Займитесь собственными проблемами!", - призывают участники акции.



В воскресенье, на неофициальном рынке курс реала упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Если в четверг доллар можно было купить за 75.000 риалов, то в воскресенье - по 87.000.

Как сообщал УНН, в декабре прошлого года Иран всколыхнули массовые акции протеста. Власти Ирана сообщили об аресте около 200 протестующих в Тегеране.

Напомним, что власти Ирана заблокировали доступ к популярным соцсетям. Пользователи заявили о невозможности пользоваться Instagram и Telegram.

Citizens in Tehran start protest over economic collapsing. #IranProtests pic.twitter.com/5KJ4fbuOLh

- Kaveh Taheri