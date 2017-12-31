В Ірані заблокували Instagram і Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Влада Ірану тимчасово заблокувала доступ до соціальної мережі Instagram і месенджера Telegram через антиурядові протести, передає УНН із посиланням на Reuters.
Як повідомляє ЗМІ, "на найвищому рівні було прийнято рішення обмежити доступ до Telegram і Instagram".
Керівництво Ірану вважає, що блокування дозволить "підтримати порядок" в республіці.
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Блокування Telegram підтвердив його засновник Павло Дуров.
У своєму мініблозі у Twitter Дуров повідомив, що доступ до месенджера в Ірані заблокували після відмови адміністрації Telegram закрити низку каналів, які учасники протестів використовували для обміну інформацією.