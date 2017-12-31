Антиурядові протести в Ірані: є перші жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Внаслідок масових антиурядових протестів, які третій день тривають в містах Ірану, загинули двоє демонстрантів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Внаслідок сутичок під час акцій у одному із провінційних містечок двох демонстрантів застрелили.
Зазначається, що у відповідь на ці акції відбуваються проурядові мітинги в 1200 містах і селищах.
Також, як повідомляє видання, є непідтверджена інформація про десятки заарештованих
Як повідомляв УНН, у Ірані відбуваються масові антиурядові акції протесту.