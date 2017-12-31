Антиправительственные протесты в Иране: есть первые жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате массовых антиправительственных протестов, которые третий день продолжаются в городах Ирана, погибли двое демонстрантов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В результате столкновений во время акций в одном из провинциальных городков двух демонстрантов застрелили.
Отмечается, что в ответ на эти акции проходят проправительственные митинги в 1200 городах и поселках.
Также, как сообщает издание, есть неподтвержденная информация о десятках арестованных.
Как сообщал УНН, в Иране проходят массовые антиправительственные акции протеста.