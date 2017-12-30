У Ірані відбуваються масові антиурядові акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У шести містах Ірану другий день поспіль проходять антиурядові протести, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“У ряді міст Ірану другий день поспіль проходять масові протести”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що акції проходять у шести містах країни.
Як повідомляє видання, вони спрямовані проти економічної політики уряду, безробіття і високих цін.
Нагадаємо, вчора у деяких містах Перу сталися сутички між протестувальниками проти помилування колишнього президента країни Альберто Фухіморі та правоохоронцями.