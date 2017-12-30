В Иране проходят массовые антиправительственные акции протеста

“В ряде городов Ирана второй день подряд проходят массовые протесты”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что акции проходят в шести городах страны.

Как сообщает издание, они направлены против экономической политики правительства, безработицы и высоких цен.

Напомним, вчера в некоторых городах Перу произошли столкновения между протестующими против помилования бывшего президента страны Альберто Фухимори и правоохранителями.