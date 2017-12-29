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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Протести у Перу переросли в сутички з поліцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У деяких містах Перу сталися сутички між протестувальниками проти помилування колишнього президента країни Альберто Фухіморі та правоохоронцями. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Протести у Перу переросли в сутички з поліцією

"У столиці країни місті Ліма протестувальники скандували "Фухіморі ніколи знову" та пройшли маршем до верховного суду країни. Окрім того, вони намагалися пройти до клініки "Сентенаріо" в районі Пуебло-Лібре, де Фухіморі перебуває через проблеми з тиском. У інших великих містах Перу - Арекіпі, Трухільйо та Чиклайо - між протестувальниками та поліцією виникли сутички", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній президент Перу Альберто Фухіморі, який відбуває тюремне покарання за корупцію і порушення прав людини, перевезений 23 грудня ввечері в лікарні в зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

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