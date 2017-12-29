Протести у Перу переросли в сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У деяких містах Перу сталися сутички між протестувальниками проти помилування колишнього президента країни Альберто Фухіморі та правоохоронцями. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
"У столиці країни місті Ліма протестувальники скандували "Фухіморі ніколи знову" та пройшли маршем до верховного суду країни. Окрім того, вони намагалися пройти до клініки "Сентенаріо" в районі Пуебло-Лібре, де Фухіморі перебуває через проблеми з тиском. У інших великих містах Перу - Арекіпі, Трухільйо та Чиклайо - між протестувальниками та поліцією виникли сутички", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній президент Перу Альберто Фухіморі, який відбуває тюремне покарання за корупцію і порушення прав людини, перевезений 23 грудня ввечері в лікарні в зв'язку з погіршенням стану здоров'я.