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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: ув’язнений екс-президент Перу госпіталізований

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Колишній президент Перу Альберто Фухіморі, який відбуває тюремне покарання за корупцію і порушення прав людини, перевезений 23 грудня ввечері в лікарні в зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Про це повідомляє УНН з посиланням на перуанську радіостанцію RPP. 

ЗМІ: ув’язнений екс-президент Перу госпіталізований

За її даними, 79-річного політика вивезли з будівлі в'язниці на машині швидкої допомоги. У транспортному засобі, прямує в одну зі столичних лікарень, знаходиться також син Фухіморі Кенхі.

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У грудні 2016 року екс-президент був двічі госпіталізований через болі в підшлунковій залозі і розвитку церебральної ішемії. Після проведення медичних досліджень він повернувся до в'язниці.

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Нагадуємо, інший колишній президент Перу Ольянта Умала попросив суд звільнити його і колишню першу леді країни Надін Ередіа з тюремного ув'язнення.

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