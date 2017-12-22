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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Парламент Перу не зміг оголосити імпічмент президенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Парламент Перу не зміг оголосити імпічмент президенту країни Пабло Кучински. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН

Парламент Перу не зміг оголосити імпічмент президенту

"Президент Перу Педро Пабло Кучинський пережив голосування під час імпічменту в четвер ввечері, коли 10 учасників важкої правої опозиційної партії вирішили в останню хвилину утриматися, і не голосувати за суперечливе рішення", - йдеться в повідомленні.

Так, за імпічмент проголосували 78 депутатів, проти – 19. Для оголошення імпічменту необхідно 87 голосів.

Нагадаємо, 15 вересня, парламент Перу висловив вотум недовіри уряду країни, що зобов'язує подати у відставку весь кабінет на чолі з прем'єр-міністром країни.

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