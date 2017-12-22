Парламент Перу не смог объявить импичмент президенту

"Президент Перу Педро Пабло Кучински пережил голосование во время импичмента в четверг вечером, когда 10 участников правой оппозиционной партии решили в последнюю минуту воздержаться и не голосовать за спорное решение", - говорится в сообщении.

Так, за импичмент проголосовали 78 депутатов, против - 19. Для объявления импичмента необходимо 87 голосов.

Напомним, 15 сентября, парламент Перу выразил вотум недоверия правительству страны, что обязывает подать в отставку весь кабинет во главе с премьер-министром страны.