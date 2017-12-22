Парламент Перу не смог объявить импичмент президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Парламент Перу не смог объявить импичмент президенту страны Пабло Кучински. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
"Президент Перу Педро Пабло Кучински пережил голосование во время импичмента в четверг вечером, когда 10 участников правой оппозиционной партии решили в последнюю минуту воздержаться и не голосовать за спорное решение", - говорится в сообщении.
Так, за импичмент проголосовали 78 депутатов, против - 19. Для объявления импичмента необходимо 87 голосов.
Напомним, 15 сентября, парламент Перу выразил вотум недоверия правительству страны, что обязывает подать в отставку весь кабинет во главе с премьер-министром страны.