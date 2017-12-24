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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: заключенный экс-президент Перу госпитализирован

Киев • УНН

 • 10322 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бывший президент Перу Альберто Фухимори, отбывающий тюремное наказание за коррупцию и нарушения прав человека, перевезен 23 декабря вечером в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на перуанскую радиостанцию RPP.

СМИ: заключенный экс-президент Перу госпитализирован

По ее данным, 79-летнего политика вывезли из здания тюрьмы на машине скорой помощи. В транспортном средстве, которое направлялось в одну из столичных больниц, находился также сын Фухимори Кенхи.

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В декабря 2016 года экс-президент был дважды госпитализирован из-за боли в поджелудочной железе и развития церебральной ишемии. После проведения медицинских исследований он вернулся в тюрьму.

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Напоминаем, другой бывший президент Перу Ольянта Умала попросил суд освободить его и бывшую первую леди страны Надин Эредиа из тюремного заключения.

Украинские Национальные Новости

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