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В Иране заблокировали Instagram и Telegram

Киев • УНН

 • 11046 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Власти Ирана временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram из-за антиправительственных протестов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Иране заблокировали Instagram и Telegram

Как сообщает СМИ, "на самом высоком уровне было принято решение ограничить доступ к Telegram и Instagram".

Руководство Ирана считает, что блокирование позволит "поддержать порядок" в республике.

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Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров.

В своем миниблоге в Twitter Дуров сообщил, что доступ к мессенджеру в Иране заблокировали после отказа администрации Telegram закрыть ряд каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

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