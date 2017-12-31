В Ірані заявили про арешт близько 200 активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Влада Ірану повідомляє про арешт близько 200 протестувальників у Тегерані. За повідомленням, арешти відбулися 30 грудня, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Протести, які почалися в країні 28 грудня, тривають. На відео, яке поширюють користувачі соцмереж видно, що поліція в центрі Тегерана застосувала водомети для розгону демонстрантів.
Тим часом, влада Ірану заблокувала доступ до популярних соцмереж. Користувачі заявили про неможливість користуватися Instagram і Telegram 31 грудня, через день після того, як двоє протестувальників загинули у місті Доруд на заході Ірану. Обидва сервіси є популярними серед іранців і зручними для призначення місць зустрічі демонстрантів, які висловлюють невдоволення ростом цін і невиконаними обіцянками президента Хасана Роугані щодо свободи слова і зборів.