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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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В Иране заявили об аресте около 200 активистов

Киев • УНН

 • 10997 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Власти Ирана сообщает об аресте около 200 протестующих в Тегеране. По сообщению, аресты произошли 30 декабря, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В Иране заявили об аресте около 200 активистов

Протесты, которые начались в стране 28 декабря, продолжаются. На видео, которое распространяют пользователи соцсетей видно, что полиция в центре Тегерана применила водометы для разгона демонстрантов.

Между тем, власти Ирана заблокировали доступ к популярным соцсетям. Пользователи заявили о невозможности пользоваться Instagram и Telegram 31 декабря, через день после того, как двое протестующих погибли в городе Доруд на западе Ирана. Оба сервиса популярны среди иранцев и являются удобными для назначения мест встречи демонстрантов, которые выражают недовольство ростом цен и невыполненными обещаниями президента Хасана Роугани о свободе слова и собраний.

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