В Иране заявили об аресте около 200 активистов

Протесты, которые начались в стране 28 декабря, продолжаются. На видео, которое распространяют пользователи соцсетей видно, что полиция в центре Тегерана применила водометы для разгона демонстрантов.

Между тем, власти Ирана заблокировали доступ к популярным соцсетям. Пользователи заявили о невозможности пользоваться Instagram и Telegram 31 декабря, через день после того, как двое протестующих погибли в городе Доруд на западе Ирана. Оба сервиса популярны среди иранцев и являются удобными для назначения мест встречи демонстрантов, которые выражают недовольство ростом цен и невыполненными обещаниями президента Хасана Роугани о свободе слова и собраний.