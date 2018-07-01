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В Иране протест против нехватки воды привел к столкновениям с полицией

В Иране протест против нехватки воды привел к столкновениям с полицией

Киев  •  УНН

 • 9332 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана примерно в 650 километрах от Тегерана, столкнулись с полицией вчера вечером, которая применила слезоточивый газ в ответ на то, что активисты бросали в полицию камни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио свобода"

Сообщается, что беспорядки продолжались и ночью.

В сети были распространены видеоролики, где слышны выстрелы, но их поствоирнить подтвердить невозможно.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, в Иране с начала года взорвалась ряд протестов из-за нехватки питьевой воды.

Как сообщал УНН, на фоне падения курса иранского риала в отношении к американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка.


مخاطبان رادیوفردا با ارسال ویدئوهایی از # خرمشهر از ادامه اعتراضها به وضعیت # آب در این شهر, درگیری معترضان با ماموران نیروی انتظامی و شلیک گاز اشکاور خبر دادند . در این ویدئوها صدای شلیک گلوله هم شنیده میشود.
رادیوفردا نمیتواند به طور مستقل زمان و مکان این ویدئوها را تایید کند. pic.twitter.com/qLFkVuvfsh

- RadioFarda راديوفردا (@RadioFarda_) 30 июня 2018 г.

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