У Тегерані погрожують заблокувати постачання нафти у Перській затоці

“Якщо вони хочуть зупинити іранський експорт нафти, ми не допустимо, щоб будь-яка партія нафти проходила через Ормузьку протоку”, — сказав Коусарі. Він зазначив, що 20% світової нафти транспортується з Перської затоки через Ормузьку протоку і світ потребує цієї нафти. Будь-які ворожі дії зі боку Штатів будуть їм дорого коштувати, попередив заступник командувача військової гілки виконавчої влади ІРІ.

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Раніше про те, що метою американських санкцій є чинення тиску на іранський режим і “скорочення до нуля його доходів від продажів сирої нафти”, заявляв директор відділу політичного планування Держдепартаменту США Брайан Хук.

Заяви американського дипломата пролунали у контексті очікуваних санкцій відносно Ірану з боку Сполучених Штатів. Як зазначив Хук, обмежувальні заходи Вашингтон готується ввести проти Тегерана в листопаді. Очікується, що вони торкнуться іранської промисловості, торгівлі і золотодобувної промисловості, а також паливно-енергетичного комплексу. Деякі зарубіжні компанії, за словами Хука, вже повідомили про плани припинити купувати іранську нафту.

Як повідомляв УНН, президент Ірану обговорить в Європі перспективи збереження ядерної угоди.