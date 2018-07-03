Вашингтон може визнати елітні частини ЗС Ірану терористичним угрупуванням

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Влада США розглядає можливість включення Корпусу “вартових ісламської революції” (КВІР, елітна складова ВС Ірану) в перелік іноземних терористичних організацій. Про це з посиланням на американських офіційних осіб в понеділок повідомив телеканал CNN, інформує УНН.

За його даними, обговорення з цього питання тривають протягом декількох останніх місяців, однак сторони поки не прийшли до консенсусу. Одним з прихильників цього рішення, відповідно до джерел, є держсекретар США Майкл Помпео. У той же час деякі в адміністрації президента США Дональда Трампа побоюються, що визнання КВІР терористичним угрупуванням поставить під загрозу американські інститути та їх співробітників за кордоном. Зокрема, директор Національної розвідки США Деніел Коутс вважає, що такий крок може створити небезпеку для американських військових, вказує телеканал.

Як зазначає телеканал, включення КВІР в список терористичних організацій дозволить заморозити його активи в банківській системі США, встановити обмеження на в’їзд в країну і ввести нові санкції проти Ірану.

13 жовтня 2017 року Мінфін США включив КВІР в список організацій, “які підтримують тероризм”. Як повідомили у відомстві, відповідне рішення було прийнято через надання ним “допомоги терористичним угрупованням, включаючи “Хезболлах”, ХАМАС, а також “Талібан”.

Як повідомляв УНН, президент Ірану обговорить в Європі перспективи збереження ядерної угоди.

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