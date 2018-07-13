США отказали в просьбе разрешить фирмам ЕС торговлю с Ираном

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КИЕВ. 13 июля. УНН. США не пожелали вывести компании ЕС из-под санкций, которые Вашингтон намерен ввести в отношении Ирана. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью, опубликованном газетой Le Figaro, передает УНН.

“Весной этого года я написал письмо министру финансов США Стивену Мнучину с просьбой сделать исключение для европейских компаний, легально действующих в Иране, и ввести в отношении них дополнительные сроки освобождения от санкций. Теперь мы получили от США ответ — и этот ответ отрицательный”, — сказал французский министр.

Госдепартамент ранее сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Трамп пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Американские санкции, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут восстановлены 4 ноября. В связи с этим Ле Мэр подчеркнул, что “необходимо быстро принять надлежащие меры и приложить все усилия, чтобы гарантировать коммерческий суверенитет Евросоюза”. “Европе надлежит обеспечить себе инструменты, которые позволят ей сопротивляться экстерриториальным санкциям (США), разработав при этом автономные сети финансирования, — считает министр. — США не имеют права решать, с какой страной мы имеем право торговать!”.

Как сообщал УНН, глава МИД Британии считает, что Трамп выведет страну из-под пошлин США после Brexit.

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