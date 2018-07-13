США відмовили в проханні дозволити фірмам ЄС торгівлю з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. США не побажали вивести компанії ЄС з-під санкцій, які Вашингтон має намір ввести в відношенні Ірану. Про це повідомив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер в інтерв’ю, опублікованому газетою Le Figaro, передає УНН.
“Навесні цього року я написав листа міністру фінансів США Стівену Мнучіну з проханням зробити виняток для європейських компаній, легально діючих в Ірані, і ввести в відношенні них додаткові терміни звільнення від санкцій. Тепер ми отримали від США відповідь — і ця відповідь негативна”, — сказав французький міністр.
Держдепартамент раніше повідомив про намір Вашингтона звести до нуля доходи Ірану від експорту нафти. Президент Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з Спільного всеосяжного плану дій — угоди, яка була укладена в 2015 році і обмежувала ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.
Трамп пообіцяв не тільки повернути протягом 90-180 днів старі, а й ввести нові обмежувальні заходи. Американські санкції, що зачіпають енергетичний сектор Ірану, будуть відновлені 4 листопада. У зв’язку з цим Ле Мер підкреслив, що “необхідно швидко вжити належних заходів і докласти всіх зусиль, щоб гарантувати комерційний суверенітет Євросоюзу”. “Європі слід забезпечити собі інструменти, які дозволять їй опиратися екстериторіальним санкціям (США), розробивши при цьому автономні мережі фінансування, — вважає міністр. — США не мають права вирішувати, з якою країною ми маємо право торгувати!”.
Як повідомляв УНН, глава МЗС Британії вважає, що Трамп виведе країну з-під мит США після Brexit.