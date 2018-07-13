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Глава МЗС Британії вважає, що Трамп виведе країну з-під мит США після Brexit

Глава МЗС Британії вважає, що Трамп виведе країну з-під мит США після Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Глава британського МЗС Джеремі Хант впевнений, що США скасують мита на імпорт металів, введені відносно Великої Британії, після того як королівство вийде з ЄС, передає УНН з посиланням на телеканал CNBC.

“Я в великій мірі впевнений, що ми зможемо прийти до такої позиції, тому що у нас так багато спільних цінностей з США”, — сказав міністр, відповідаючи у четвер в ефірі телеканалу CNBC на питання, чи вдасться йому, на його думку, переконати Трампа вивести Велику Британію з-під мит після того, як вона покине ЄС.

Як зазначив Хант, Вашингтон є прихильником вільної торгівлі в світі. “Але ми розуміємо точку зору президента (Трампа), яка полягає в тому, що вільна торгівля повинна бути дійсно такою і повинна здійснюватися на основі угод, які працюють для звичайних американців”, — зазначив міністр. “Ми хочемо чесної конкуренції та кордонів, які відкриті, наскільки це можливо, коли мова заходить про покупку і продаж товарів один в одного”, — заявив Хант.

Торкнувшись теми Brexit, глава МЗС підкреслив, що Велика Британія після виходу з ЄС хоче “залишатися хорошими друзями зі своїми сусідами” в Європі і має намір зберігати “дуже міцні відносини з ними”.

Як повідомляв УНН, США розраховують на тісне співробітництво з новим президентом Мексики.

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