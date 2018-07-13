Глава МИД Британии считает, что Трамп выведет страну из-под пошлин США после Brexit

“Я в большой степени уверен, что мы сможем прийти к такой позиции, потому что у нас так много общих ценностей с США”, — сказал министр, отвечая в четверг в эфире телеканала CNBC на вопрос, удастся ли ему, по его мнению, убедить Трампа вывести Великобританию из-под пошлин после того, как она покинет ЕС.

Как отметил Хант, Вашингтон является сторонником свободной торговли в мире. “Но мы понимаем точку зрения президента (Трампа), заключающуюся в том, что свободная торговля должна быть действительно таковой и должна осуществляться на основе соглашений, которые работают для обычных американцев”, — указал министр. “Мы хотим честной конкуренции и границ, которые открыты, насколько это возможно, когда речь заходит о покупке и продаже товаров друг у друга”, — заявил Хант.

Коснувшись темы Brexit, глава МИД подчеркнул, что Великобритания после выхода из ЕС хочет “оставаться хорошими друзьями со своими соседями” в Европе и намерена сохранять “очень крепкие отношения с ними”.

Как сообщал УНН, США рассчитывают на тесное сотрудничество с новым президентом Мексики.