США розраховують на тісне співробітництво з новим президентом Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео під час візиту в Мексику 13 липня підкреслить, що адміністрація президента Дональда Трампа розраховує на тісну співпрацю з обраним президентом Мексики Лопесом Обрадором після його інавгурації 1 грудня. Про це повідомив у четвер на брифінгу для журналістів представник Держдепартаменту, інформує УНН.
“Помпео проведе зустрічі з президентом Мексики Енріке Пеньє Ньєто, обраним президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором (він переміг на виборах 1 липня) і міністром закордонних справ Луїсом Відегараєм. Держсекретар відзначить важливість відносин США з Мексикою. Помпео обговорить всі аспекти двосторонніх відносин, в тому числі боротьбу з транскордонною злочинністю, питання торгівлі, міграції, охорони кордону”, — вказав представник Держдепартаменту.
“Помпео на зустрічі з Лопесом Обрадором підкреслить, що США очікують тісної роботи з його урядом після того, як він приступить до виконання своїх обов’язків 1 грудня. Дана зустріч — гарна можливість краще пізнати один одного”, — продовжив співробітник Держдепу. Торкнувшись питання про перегляд умов Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), він вказав, що “учасники переговорів трьох країн (США, Канади і Мексики) працюють над тим, щоб домогтися прогресу в подоланні розбіжностей”. “Але в деталі я вдаватися зараз не буду”, — сказав представник Держдепартаменту.
За його словами, держсекретаря в цій поїздці будуть супроводжувати радник і зять президента Трампа Джаред Кушнер, міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен, міністр фінансів Стівен Мнучін. За підсумками візиту Помпео і його мексиканський колега проведуть спільну прес-конференцію.
Як повідомляв УНН, Лопес Обрадор проведе зустріч з членами адміністрації Трампа в Мехіко.