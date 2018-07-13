США рассчитывают на тесное сотрудничество с новым президентом Мексики

“Помпео проведет встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (он победил на выборах 1 июля) и министром иностранных дел Луисом Видегараем. Госсекретарь отметит важность отношений США с Мексикой. Помпео обсудит все аспекты двусторонних отношений, в том числе борьбу с трансграничной преступностью, вопросы торговли, миграции, охраны границы”, — указал представитель Госдепартамента.

“Помпео на встрече с Лопесом Обрадором подчеркнет, что США ожидают тесной работы с его правительством после того, как он приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря. Данная встреча — хорошая возможность лучше узнать друг друга”, — продолжил сотрудник Госдепа. Затронув вопрос о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), он указал, что “переговорщики трех стран (США, Канады и Мексики) работают над тем, чтобы добиться прогресса в преодолении разногласий”. “Но в детали я вдаваться сейчас не буду”, — сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, госсекретаря в этой поездке будут сопровождать советник и зять президента Трампа Джаред Кушнер, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, министр финансов Стивен Мнучин. По итогам визита Помпео и его мексиканский коллега проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщал УНН, Лопес Обрадор проведет встречу с членами администрации Трампа в Мехико.