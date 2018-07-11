Лопес Обрадор проведе зустріч з членами адміністрації Трампа в Мехіко

“Делегацію очолить держсекретар США Майкл Помпео, будуть присутні радник президента США Джаред Кушнер, міністр фінансів Стівен Мнучін”, — сказав Ебрард. Він нагадав, що мова йде про візит ввічливості. В ході спілкування, як очікується, будуть обговорюватися питання міграції, економічного розвитку, а також ситуація навколо переговорів про перегляд умов Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

Прихід Трампа на пост президента США вніс помітну напруженість у відносини Вашингтона і Мехіко. Його намір побудувати стіну на спільному кордоні, риторика щодо мігрантів і введення мит на імпортовану в тому числі з латиноамериканської країни продукцію не пішли на користь розвитку двосторонніх зв’язків. Крім того, до цих пір залишається неясною доля NAFTA, куди входять США, Мексика і Канада.

Проте, Лопес Обрадор в ході передвиборної кампанії виступав за досягнення домовленостей з Вашингтоном і говорив про готовність зустрітися з Трампом. Після перемоги на виборах політик провів телефонні переговори з президентом США і розповів, що главі Білого дому буде направлено запрошення на його інавгурацію, яка намічена на 1 грудня.

Як повідомляв УНН, Мексика видала США наступника глави мексиканського наркокартелю “Сіналоа”.