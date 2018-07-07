Мексика видала США наступника глави мексиканського наркокартелю "Сіналоа"

У місті Сьюдад-Хуарес була проведена екстрадиція Дамасо [Лопеса Нуньеса] владі США відповідно до укладеного договору про екстрадицію, щоб він постав перед судом “, - вказується в повідомленні.

У США Нуньеса підозрюють у скоєнні безлічі злочинів, зазначає El Universal. Суд над екстрадованим мексиканцем відбудеться у вересні 2018 року в Нью-Йорку.

Наркобарона Гусмана затримали в січні 2017 року і екстрадували в США, він був узятий під варту в місті Сьюдад-Хуарес ещк в травні 2016 року. До 2014 року американський Мін’юст вважав Ель Чапо наймогутнішим наркобароном в світі. Вважається, що саме Гусман контролював більшу частину поставок наркотиків в США. Сам Гусман не визнав свою провину.

Сіналоа — найбільший наркокартель Мексики, на частку якого припадає до 60% усього наркотрафіку в США. 31 жовтня 2011 року в ході масштабної спецоперації в американському штаті Арізона співробітники правоохоронних органів заарештували 70 осіб, підозрюваних у контрабанді наркотиків. Усі вони, як повідомляється, співпрацювали зі мексиканським наркокартелем “Сіналоа”. Мексика захопила 599 літаків і вертольотів, пов’язаних зі картелем Сіналоа. Це майже в п’ять разів більше флоту Aeromexico, хоча знову ж таки, велика частина літаків Картеля Сіналоа невеликих розмірів — Cessnas (найпопулярніші), Gulfsteams, Pipers і інші.

Нагадаємо, популярного мексиканського блогера Хуана Луїса Лагунас Розалеса (Juan Luis Lagunas Rosales), відомого під псевдонімом El Pirata de Culiacan, застрелили в одному з нічних барів штату Халіско після образи Ель Менчу (El Mencho) — наркобарона і одного з найнебезпечніших людей Мексики.

#PGRInforma En Ciudad Juárez, #Chihuahua entregó en extradición a Dámaso “L” a autoridades de #EUA, en apego al Tratado de Extradición firmado, para ser procesado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud pic.twitter.com/OJtjITIfYi