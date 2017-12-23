У Мексиці розстріляли 17-річного блогера за образу наркобарона
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Молодий популярний в соціальних мережах блогер на прізвисько “Пірат” з Кулиакан був розстріляний в мексиканському барі за образу наркобарона. Про це інформує УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Йдеться про 17-річного Хуані Луїса Лагунас, інформація про вбивство опублікована на його Facebook-сторінці. За два останні роки він набрав величезну популярність у соціальних мережах завдяки своїй епатажній манері поведінки, фотографіям зі зброєю, тиграми, красивими жінками, автомобілями, федеральною поліцією та військовослужбовцями, відео з галасливих, провокаційних вечірок, де неодноразово прямо в кадрі вживався алкоголь і наркотики.
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Все це тривало, поки Лагунас, перебуваючи у стані сп’яніння, не дозволив собі відпустити дуже образливе зауваження сексуального характеру на адресу Немес Осегери Сервантеса на прізвисько “Менчу”, лідера наркокартелю “Халіско — Нове покоління”. Слова блогера були опубліковані в соціальних мережах. Через деякий час Лагунас був розстріляний в одному з барів муніципалітету Сапопан у штаті Халіско. З його тіла витягли понад 15 куль.
Як зазначається, поліція не знайшла вбивць, проте правоохоронні органи впевнені, що це стало актом відплати і наочним прикладом іншим блогерам, на адресу кого не можна допускати образливі висловлювання.
Нагадаємо, мексиканський МЗС заявив про передачу наркобарона Хоакіна Гусмана Лоері на прізвисько Ель Чапо (Коротун) владі США.