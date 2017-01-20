МЗС Мексики заявив про передачу наркобарона Ель Чапо владі США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Мексиканський МЗС заявив про передачу наркобарона Хоакіна Гусмана Лоері на прізвисько Ель Чапо (Коротун) владі США. Про це повідомляється на сайті відомства, передає УНН.
Відзначається, що після рішення п’ятого колегіального суду Мехіко, який відмовив в апеляції Гусману Лоер за рішенням про екстрадицію, наркобарон був переданий в розпорядження Генеральної прокуратури.
“Уряд республіки сьогодні ж передав пана Гусмана Лоері владі Сполучених Штатів Америки,” — йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв УНН, дорослий син мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько “Коротун” викрадений, за даними влади, членами угрупування, що змагається з Х.Гусманом.
Нагадаємо, 2015 року в липні Х.Гусман, глава наркокартеля Сіналоа, втік з мексиканської в’язниці через підземний хід довжиною в 1,5 км. 9 січня стало відомо про його затримання. У цей же день він знову намагався втекти через каналізацію. Для запобігання чергової втечі Ель Чапо буде екстрадований до США.