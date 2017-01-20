МИД Мексики заявил о передаче наркобарона Эль Чапо властям США

Отмечается, что после решения пятого коллегиального суда Мехико, который отказал в апелляции Гусману Лоэру по решению об экстрадиции, наркобарон был передан в распоряжение Генеральной прокуратуры.

"Правительство республики сегодня же передала г-на Гусмана Лоэра власти Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНН, взрослый сын мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка" похищен, по данным властей, членами группировки, что соревнуется с Х.Гусманом.

В 2015 году в июле Х.Гусман, глава наркокартеля Синалоа, сбежал из мексиканской тюрьмы через подземный ход длиной в 1,5 км. 9 января стало известно о его задержании. В этот же день он снова пытался бежать через канализацию. Для предотвращения очередного побега Эль Чапо будет экстрадирован в США.