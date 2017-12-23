В Мексике расстреляли 17-летнего блогера за оскорбление наркобарона

Речь идет о 17-летнем Хуане Луисе Лагунасе, информация об убийстве которого была опубликована на его Facebook-странице. За два последних года он набрал огромную популярность в социальных сетях благодаря своей эпатажной манере поведения, фотографиям с оружием, тиграми, красивыми женщинами, автомобилями, федеральной полицией и военнослужащими, видеозаписям шумных, провокационных вечеринок, где неоднократно прямо в кадре употреблялся алкоголь и наркотики.

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Все это продолжалось, пока Лагунас, находясь в состоянии опьянения, не позволил себе отпустить очень обидное замечание сексуального характера в адрес Немес Осегеры Сервантеса по прозвищу “Менчу”, лидера наркокартеля “Халиско — Новое поколение”. Слова блогера были опубликованы в социальных сетях. Через некоторое время Лагунас был расстрелян в одном из баров муниципалитета Сапопан в штате Халиско. Из его тела извлекли более 15 пуль.

Как отмечается, полиция не нашла убийц, однако правоохранительные органы уверены, что это стало актом возмездия и наглядным примером другим блогерам, в адрес кого нельзя допускать оскорбительные высказывания.

Напомним, мексиканский МИД заявил о передаче наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) власти США.