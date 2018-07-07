Мексика выдала США преемника главы мексиканского наркокартеля "Синалоа"

В городе Сьюдад-Хуарес была проведена экстрадиция Дамасо Лопеса Нуньеса властям США в соответствии с заключенным договором об экстрадиции, чтобы он предстал перед судом“, — указывается в сообщении.

В США Нуньеса подозревают в совершении множества преступлений, отмечает El Universal. Суд над экстрадированным мексиканцем состоится в сентябре 2018 года в Нью-Йорке.

Наркобарона Гусмана задержали в январе 2017 года и экстрадирован в США, он был взят под стражу в городе Сьюдад-Хуарес ещк в мае 2016 года. К 2014 году американский Минюст счел Эль Чапо самым могущественным наркобароном в мире. Считается, что именно Гусман контролировал большую часть поставок наркотиков в США. Сам Гусман не признал свою вину.

Синалоа — крупнейший наркокартель Мексики, на долю которого приходится до 60% всего наркотрафика в США. 31 октября 2011 в ходе масштабной спецоперации в американском штате Аризона сотрудники правоохранительных органов арестовали 70 человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков. Все они, как сообщается, сотрудничали с мексиканским наркокартелем “Синалоа”. Мексика захватила 599 самолетов и вертолетов, связанных с картелем Синалоа. Это почти в пять раз больше флота Aeromexico, хотя опять же, большая часть самолетов Картеля Синалоа небольших размеров — Cessnas (самые популярные), Gulfsteams, Pipers и другие.

Напомним, популярного мексиканского блогера Хуана Луиса Лагунас Розалеса (Juan Luis Lagunas Rosales), известного под псевдонимом El Pirata de Culiacan, застрелили в одном из ночных баров штата Халиско после образы Эль Менчу (El Mencho) — наркобарона и одного из самых опасных людей Мексики.

#PGRInforma En Ciudad Juárez, #Chihuahua entregó en extradición a Dámaso “L” a autoridades de #EUA , en apego al Tratado de Extradición firmado, para ser procesado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud pic.twitter.com/OJtjITIfYi