The Wall Street Journal: США ожидают, что Китай увеличит закупки иранской нефти

По данным источников деловой газеты, некоторые члены администрации США считают, что Китай воспользуется тем, что многие страны отказываются от закупки у Тегерана нефти, опасаясь мероприятий санкций, и только увеличит импорт иранского черного золота. Такая ситуация может сблизить Иран и КНР в то время, когда отношения между Пекином и Вашингтоном напряжены из-за торговых споров.

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Увеличение импорта иранской нефти в Китай также может подорвать эффективность санкций в отношении Тегерана, которые Вашингтон обещал восстановить после своего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, отмечается в материале газеты. Это также повлияет на цены на нефть, которые выросли после объявления США о выходе из соглашения.

Как сообщает The Wall Street Journal, в свете восстановления ограничений много энергетических компаний уже покидают Иран, а крупные международные банки отказываются осуществлять транзакции, связанные с нефтяными соглашениями, касающиеся республики. Однако Китай, который и так является одним из крупнейших импортеров иранской нефти, намерен увеличивать закупки, отмечает газета со ссылкой на осведомленных лиц. По их данным, Тегеран ведет соответствующие переговоры с Пекином, который неоднократно выступал против восстановления санкций США.

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В Вашингтоне заявляли, что они примут меры против китайских компаний, если те нарушат связанные с Ираном санкции. Как сообщили изданию источники, КНР, чтобы попытаться обойти ограничительные меры, скорее всего, будет проводить закупки через один из своих банков, который входит в структуру Китайской национальной нефтегазовой корпорации и практически не связан с мировой финансовой системой. Этот банк уже использовался Китаем при заключении сделок с подсанкционным Ираном ранее, утверждают источники газеты.

Напомним, первая часть санкций в отношении Ирана будет восстановлена 6 августа, она охватит автомобилестроительный сектор и торговлю золотом. Остальные ограничительные меры вступят в силу 4 ноября и коснутся энергетической отрасли страны. В Вашингтоне также заявляли, что нацелены "к нулю" сократить доходы Тегерана от продажи нефти.