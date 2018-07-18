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The Wall Street Journal: США ожидают, что Китай увеличит закупки иранской нефти

The Wall Street Journal: США ожидают, что Китай увеличит закупки иранской нефти

Киев  •  УНН

 • 8970 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. США считают, что Китай увеличит закупки нефти у Ирана, даже несмотря на то, что Вашингтон грозит санкциями государствам, которые не откажутся от такого импорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников деловой газеты, некоторые члены администрации США считают, что Китай воспользуется тем, что многие страны отказываются от закупки у Тегерана нефти, опасаясь мероприятий санкций, и только увеличит импорт иранского черного золота. Такая ситуация может сблизить Иран и КНР в то время, когда отношения между Пекином и Вашингтоном напряжены из-за торговых споров.

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Увеличение импорта иранской нефти в Китай также может подорвать эффективность санкций в отношении Тегерана, которые Вашингтон обещал восстановить после своего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, отмечается в материале газеты. Это также повлияет на цены на нефть, которые выросли после объявления США о выходе из соглашения.

Как сообщает The Wall Street Journal, в свете восстановления ограничений много энергетических компаний уже покидают Иран, а крупные международные банки отказываются осуществлять транзакции, связанные с нефтяными соглашениями, касающиеся республики. Однако Китай, который и так является одним из крупнейших импортеров иранской нефти, намерен увеличивать закупки, отмечает газета со ссылкой на осведомленных лиц. По их данным, Тегеран ведет соответствующие переговоры с Пекином, который неоднократно выступал против восстановления санкций США.

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В Вашингтоне заявляли, что они примут меры против китайских компаний, если те нарушат связанные с Ираном санкции. Как сообщили изданию источники, КНР, чтобы попытаться обойти ограничительные меры, скорее всего, будет проводить закупки через один из своих банков, который входит в структуру Китайской национальной нефтегазовой корпорации и практически не связан с мировой финансовой системой. Этот банк уже использовался Китаем при заключении сделок с подсанкционным Ираном ранее, утверждают источники газеты.

Напомним, первая часть санкций в отношении Ирана будет восстановлена 6 августа, она охватит автомобилестроительный сектор и торговлю золотом. Остальные ограничительные меры вступят в силу 4 ноября и коснутся энергетической отрасли страны. В Вашингтоне также заявляли, что нацелены "к нулю" сократить доходы Тегерана от продажи нефти.

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