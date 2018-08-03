СМИ: Китай отказал США в сокращении импорта нефти из Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти. Об этом заявили двое чиновников, знакомых с ходом переговоров, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Однако, как сообщается, Пекин согласился не наращивать закупки иранской нефти. Это может ослабить беспокойство по поводу того, что Китай будет работать, чтобы подорвать усилия США по изоляции Исламской Республики путем закупки избыточной нефти, отмечает издание.
Представители правительства США посещают столицы различных стран, чтобы попытаться заставить отказаться от иранской нефти к началу ноября, когда действие санкций США должно возобновиться.
В то время как администрация Трампа заявила, что хочет сократить экспорт иранской нефти до нуля к 4 ноября, большинство аналитиков считают достижение такой цели маловероятным.
Напомним, авторитетная деловая газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что Китай, по мнению США, увеличит закупки нефти у Ирана, даже несмотря на то, что Вашингтон грозит санкциями государствам, которые не откажутся от такого импорта.
Как сообщал УНН, США могут ввести пошлины на импорт урана.