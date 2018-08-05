В Иране прошли антиправительственные протесты

Иранское информационное агентство Fars 4 августа сообщило, что во время протеста в городе Караи неизвестный выстрелил из машины в мужчину на улице, от чего тот скончался. Сообщается, что в городе также около 20 протестующих были задержаны силами безопасности.

Новый виток инфляции в Иране вызван санкциями со стороны США, которые снова будут действовать с 7 августа. Кроме того, иранцы протестовали против коррупции и политики правительства. В пятницу в Ештехарде полиция разогнала митинг численностью в 500 человек — протестующие бросали камни в шиитскую духовную школу.

Напомним, США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти.