Первая часть американских санкций против Ирана вступает в силу

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые рестрикции в отношении Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако Ирану выдвинули фактически заведомо невыполнимые условия.

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Американский лидер неоднократно заявлял, что иранская сделка “дефективная в корне”. Он также обвинил Тегеран в поддержке террористических группировок в регионе. Позже американские власти заявили, что разворачивают кампанию максимального экономического и дипломатического давления на Иран.

Как рассказал директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук, первая часть санкций в отношении Ирана будет восстановлена 6 августа, она охватит автомобилестроительный сектор и торговлю золотом. Остальные ограничительные меры вступят в силу 4 ноября и коснутся энергетической отрасли страны. В Вашингтоне также заявляли, что нацелены “к нулю” сократить доходы Тегерана от продажи нефти. Хук также подчеркнул, что американские власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию глобального рынка“. “Мы уверены, что имеются достаточные возможности для наращивания добычи нефти”, — добавил он.