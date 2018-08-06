Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана. Відновлення санкцій пройде в два етапи, заявила в понеділок представник американської адміністрації високого рангу під час телефонного брифінгу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Президент поширив новий виконавчий указ щодо Ірану, який передбачає відновлення санкцій проти Ірану", - сказала вона, пояснивши, що новий указ є продовженням раніше озвученої президентом США політики тиску на Тегеран.
"Новий виконавчий указ по Ірану в два етапи відновлює відповідні положення п'яти виконавчих указів про санкції проти Ірану, які були відкликані або в які були внесені поправки 16 січня 2016 року", - зазначила представник адміністрації.
7 серпня в рамках першого етапу повернуться обмеження проти суверенного держборгу Ірану і його національної валюти. Другий етап торкнеться енергетичного сектора економіки, операцій з Центрбанком Ісламської Республіки, а також її портів і суднобудівної галузі.
За словами представника американської адміністрації, імплементацію другого етапу Вашингтон почне 4 листопада поточного року.
"Останній етап, як було підкреслено у виконавчому указі, буде передбачати відновлення санкцій щодо операцій Ірану, пов'язаних з експортом нафти і енергетичним сектором; фінансових інститутів, що здійснюють операції з Центробанком Ірану; санкції проти компаній володіють іранськими портами і суднобудівної галузі; страхових компаній і компаній, пов'язаних з передачею фінансових повідомлень ", - сказала вона.
Представники американської адміністрації вказали, що США домагається не повалення правлячого в Ірані режиму, а зміни поведінки Тегерана на світовій арені.
"Наша заявлена політика полягає в прагненні не до зміни режиму, а до модифікації поведінки іранського режиму", - зазначили на брифінгу.
Як повідомляв УНН, керівництво Європейського союзу, а також Франція, Німеччина і Великобританія виступили зі спільною заявою з питання відновлення дії санкцій США щодо Ірану.