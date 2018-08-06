Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в января 2016 года Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Восстановление санкций пройдет в два этапа, заявила в понедельник представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Президент распространил новый исполнительный указ в отношении Ирана, который предусматривает восстановление санкций против Ирана", - сказала она, объяснив, что новый указ является продолжением ранее озвученной президентом США политики давления на Тегеран.
"Новый исполнительный указ по Ирану в два этапа восстанавливает соответствующие положения пяти исполнительных указов о санкциях против Ирана, которые были отозваны или в которые были внесены поправки 16 января 2016", - отметила представитель администрации.
7 августа в рамках первого этапа вернутся ограничения против суверенного госдолга Ирана и его национальной валюты. Второй этап коснется энергетического сектора, операций с центрбанк Исламской Республики, а также ее портов и судостроительной отрасли.
По словам представителя американской администрации, имплементацию второго этапа Вашингтон начнет 4 ноября текущего года.
"Последний этап, как было подчеркнуто в исполнительном указе, будет предусматривать восстановление санкций в отношении операций Ирана, связанных с экспортом нефти и энергетическим сектором; финансовых институтов, осуществляющих операции с Центробанком Ирана; санкции против компаний обладают иранскими портами и судостроительной отрасли; страховых компаний и компаний, связанных с передачей финансовых сообщений", - сказала она.
Представители американской администрации указали, что США добивается не свержение правящего в Иране режима, а изменения поведения Тегерана на мировой арене.
"Наша заявленная политика заключается в стремлении не до смены режима, а в модификации поведения иранского режима", - отметили на брифинге.
Как сообщал УНН, руководство Европейского союза, а также Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по вопросу возобновления действия санкций США в отношении Ирана.