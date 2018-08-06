Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана

"Президент распространил новый исполнительный указ в отношении Ирана, который предусматривает восстановление санкций против Ирана", - сказала она, объяснив, что новый указ является продолжением ранее озвученной президентом США политики давления на Тегеран.

"Новый исполнительный указ по Ирану в два этапа восстанавливает соответствующие положения пяти исполнительных указов о санкциях против Ирана, которые были отозваны или в которые были внесены поправки 16 января 2016", - отметила представитель администрации.

7 августа в рамках первого этапа вернутся ограничения против суверенного госдолга Ирана и его национальной валюты. Второй этап коснется энергетического сектора, операций с центрбанк Исламской Республики, а также ее портов и судостроительной отрасли.

По словам представителя американской администрации, имплементацию второго этапа Вашингтон начнет 4 ноября текущего года.

"Последний этап, как было подчеркнуто в исполнительном указе, будет предусматривать восстановление санкций в отношении операций Ирана, связанных с экспортом нефти и энергетическим сектором; финансовых институтов, осуществляющих операции с Центробанком Ирана; санкции против компаний обладают иранскими портами и судостроительной отрасли; страховых компаний и компаний, связанных с передачей финансовых сообщений", - сказала она.



Представители американской администрации указали, что США добивается не свержение правящего в Иране режима, а изменения поведения Тегерана на мировой арене.



"Наша заявленная политика заключается в стремлении не до смены режима, а в модификации поведения иранского режима", - отметили на брифинге.



Как сообщал УНН, руководство Европейского союза, а также Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по вопросу возобновления действия санкций США в отношении Ирана.



