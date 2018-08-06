В ЄС заявили про блокування американських санкцій проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Керівництво Європейського союзу, а також Франція, Німеччина і Великобританія виступили зі спільною заявою з питання відновлення дії санкцій США щодо Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
У заяві говориться, що ЄС з 7 серпня блокує дію санкцій США проти Ірану на своїй території, щоб захистити європейські компанії.
Нагадаємо, в Ірані заявили, що переговори США та Ірану можливі за умови повернення Вашингтона до ядерної угоди.
Президент США Дональд Трамп заявив восьмого травня, що Вашингтон виходить з ядерної угоди з Іраном і відновлює режим санкцій щодо Тегерана.
Решта учасників ядерної угоди - Китай, Великобританія, Франція, Росія і Німеччина - заявили про прихильність домовленостям від 2015 року, які передбачають реалізацію Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану.
Раніше в Ірані заявили, що не бачать сенсу в переговорах з США.