Иран выдвинул условия для переговоров с США

"Наши условия - уважение к иранскому народу, отказ от враждебного отношения и возвращение к ядерной сделке", - сообщил советник президента Ирана Хамид Абутураби.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани без предварительных условий.

"Если Иран пожелает, мы можем встретиться. Говорить с другими людьми нужно, особенно тогда, когда вы говорите о возможной войне и гибели людей. В таких встречах ничего плохого нет. Ранее мы провели встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном", - сказал Трамп.



Президент США Дональд Трамп заявил восьмого мая, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном и восстанавливает режим санкций в отношении Тегерана.



Остальные участники ядерной сделки - Китай, Великобритания, Франция, Россия и Германия – заявили о приверженности договоренностям от 2015 года, предполагающим реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.



Ранее в Иране заявили, что не видят смысла в переговорах с США.