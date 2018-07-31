Іран висунув умови для переговорів з США

"Наші умови - повага до іранського народу, відмова від ворожого ставлення і повернення до ядерної угоді", - повідомив радник президента Ірану Хамід Абутурабі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з президентом Ірану Хасаном Рухані без попередніх умов.

"Якщо Іран забажає, ми можемо зустрітися. Говорити з іншими людьми потрібно, особливо тоді, коли ви говорите про можливу війну і загибель людей. В таких зустрічах нічого поганого немає. Раніше ми провели зустріч з главою Північної Кореї Кім Чен Ином", - сказав Трамп.



Президент США Дональд Трамп заявив восьмого травня, що Вашингтон виходить з ядерної угоди з Іраном і відновлює режим санкцій щодо Тегерана.



Решта учасників ядерної угоди - Китай, Великобританія, Франція, Росія і Німеччина - заявили про прихильність домовленостям від 2015 року, які передбачають реалізацію Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану.



Раніше в Ірані заявили, що не бачать сенсу в переговорах з США.