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Іран висунув умови для переговорів з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Переговори США і Ірану можливі за умови повернення Вашингтона до ядерної угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

"Наші умови - повага до іранського народу, відмова від ворожого ставлення і повернення до ядерної угоді", - повідомив радник президента Ірану Хамід Абутурабі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з президентом Ірану Хасаном Рухані без попередніх умов.

"Якщо Іран забажає, ми можемо зустрітися. Говорити з іншими людьми потрібно, особливо тоді, коли ви говорите про можливу війну і загибель людей. В таких зустрічах нічого поганого немає. Раніше ми провели зустріч з главою Північної Кореї Кім Чен Ином", - сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив восьмого травня, що Вашингтон виходить з ядерної угоди з Іраном і відновлює режим санкцій щодо Тегерана.

Решта учасників ядерної угоди - Китай, Великобританія, Франція, Росія і Німеччина - заявили про прихильність домовленостям від 2015 року, які передбачають реалізацію Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану.

Раніше в Ірані заявили, що не бачать сенсу в переговорах з США.

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