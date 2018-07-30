Иран не видит смысла в переговорах с США

"Учитывая враждебное отношение США, Тегеран не видит смысла в диалоге", - сказал Касеми.

По его словам, позиция Вашингтона не вызывает доверия.

Дипломат отметил, что резко негативная позиция президента США Дональда Трампа вызывает неприятие даже у политических оппонентов Тегерана за рубежом, выступающих с заявлениями в поддержку Тегерана.

На вопрос о том, пытался ли министр иностранных дел Омана Юсуф бин Алави играть роль посредника между США и Ираном, Касеми сказал, что не обладает информацией по этому вопросу.



Напомним, Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что властям Ирана следует изменить свое поведение. С таким заявлением выступила во вторник руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов.



Президент США Дональд Трамп 22 июня в твиттере обратился к президенту Ирана Хасана Рухани с угрозами, пообещав, что Иран будет “страдать от последствий, которых никогда не видел за всю свою историю”, если Тегеран не прекратит агрессивные высказывания в адрес США. Перед этим Рухани заявлял, что военное столкновение США и Ирана может стать “матерью всех войн”.