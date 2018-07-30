Іран не бачить сенсу в переговорах з США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Іран не бачить можливостей для проведення переговорів з США. Про це заявив прес-секретар МЗС Ірану Бахрам Касемі, передає УНН з посиланням на Анадолу.
"З огляду на вороже ставлення США, Тегеран не бачить сенсу в діалозі", - сказав Касемі.
За його словами, позиція Вашингтона не викликає довіри.
Дипломат зазначив, що різко негативна позиція президента США Дональда Трампа викликає неприйняття навіть у політичних опонентів Тегерана за кордоном, які виступають із заявами на підтримку Тегерана.
На питання про те, чи намагався міністр закордонних справ Оману Юсуф бін Алаві грати роль посередника між США і Іраном, Касемі сказав, що не володіє інформацією з цього питання.
Нагадаємо, Держсекретар США Майкл Помпео вважає, що владі Ірану слід змінити свою поведінку. З такою заявою виступила у вівторок керівник прес-служби зовнішньополітичного відомства США Хізер Нойерт під час регулярного брифінгу для журналістів.
Президент США Дональд Трамп 22 червня в твіттері звернувся до президента Ірану Хасана Рухані з погрозами, пообіцявши, що Іран буде "страждати від наслідків, яких ніколи не бачив за всю свою історію", якщо Тегеран не припинить агресивні висловлювання на адресу США. Перед цим Рухані заявляв, що військове зіткнення США і Ірану може стати "матір'ю всіх воєн".