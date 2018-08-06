В ЕС заявили о блокировке американских санкций против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Руководство Европейского союза, а также Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением по вопросу возобновления действий санкций США в отношении Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
В заявлении говориться, что ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории, чтобы защитить европейские компании.
Напомним, в Иране заявили, что переговоры США и Ирана возможны при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке.
Президент США Дональд Трамп заявил восьмого мая, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном и восстанавливает режим санкций в отношении Тегерана.
Остальные участники ядерной сделки - Китай, Великобритания, Франция, Россия и Германия – заявили о приверженности договоренностям от 2015 года, предполагающим реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
Ранее в Иране заявили, что не видят смысла в переговорах с США.